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На Донбассе в результате обстрелов НВФ вспыхнул пожар неподалеку Зайцевого, - СМИ

Пламя неподалеку Зайцевого RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Огонь перекинулся на жилые дома

Неподалеку поселка Зайцевое Донецкой области в результате обстрелов со стороны НВФ произошло возгорание поля,  впоследствии огонь перекинулся на дома. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова очевидцев.

Как отмечается, пламя охватило минимум 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.

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Также известно, что на запрос Радио Свобода в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре. ГСЧС пока публично не комментировала произошедшее. 

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Напомним, в пятницу, 24 июля, в Новоайдаровском районе Луганской области случился новый пожар - загорелся травяной настил. 

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