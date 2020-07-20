На Донбассе в результате обстрелов НВФ погиб украинский военный, - ООС
Погибший военный получил пулевое ранение
В понедельник, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Шумы противник применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", - отметили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 июля, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.