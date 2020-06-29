На Донбассе в результате обстрелов НВФ двое украинских бойцов получили ранения, - ООС

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Раненых сразу спецтехникой доставили в больницу

В понедельник, 29 июня, НВФ на Донбассе обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, незаконные вооруженные формирования применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как отмечается, двое военнослужащих из состава ООС получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

В настоящее время состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 8 раз нарушили тишину, в частности запустили ракету по гражданскому населению вблизи Пивничного.