На Донбассе в Никольском полиция открыла дело из-за исчезновения списков избирателей

Фото из открытых источников

В частности, исчезли выписки, уточненные и предварительные списки избирателей

В поселке Никольское Донецкой области после передачи документов из хранилища в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Согласно сообщению, к правоохранителям обратился председатель ТИК. По его словам, потерю обнаружили при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий. Исчезли выписки, уточненные и предварительные списки избирателей.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело о подделке и хищении избирательной документации согласно ч. 3 ст. 158-3 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Житомире представители избирательного штаба "Слуга народа" безосновательно хотят отменить результаты выборов на участке № 181367. Иск в Житомирский окружной административный суд подал кандидат в депутаты Житомирского городского совета от партии "Слуга народа" Юрий Опанащук.