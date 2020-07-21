На Донбассе умер украинский военный

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Боец умер в больнице

Украинский военнослужащий, которого незаконные вооруженные формирования ранили 21 июля на Донбассе, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"С грустью сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, скончался в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия противника не останутся безнаказанными.

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Напомним, сегодня, 21 июля, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего есть раненые. Согласно сообщению, противник обстрелял украинских защитников вблизи Павлополя из автоматических станковых гранатометов. В результате инцидента двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.