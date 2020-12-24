На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве
Военнослужащего доставили в больницу
На Донбассе сегодня, 24 декабря, вблизи Красногоровки украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Фейсбук.
Отмечается, что военнослужащего госпитализировали, а угрозы его жизни нет. "Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и его оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений не было.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Таким образом особый статус будет действовать до 31 декабря 2021 года.