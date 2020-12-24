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На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Фото из открытых источников

Военнослужащего доставили в больницу

На Донбассе сегодня, 24 декабря, вблизи Красногоровки украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Фейсбук.

Отмечается, что военнослужащего госпитализировали, а угрозы его жизни нет. "Украинскому защитнику оказана медицинская помощь и его оперативно доставили в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений не было.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Таким образом особый статус будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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