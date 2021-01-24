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На Донбассе украинских военных обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными

 Фото из открытых источников

Нарушения зафиксировали возле Южного, Водяного, Авдеевки и Опытного

На Донбассе 23 января незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле Южного, противник вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Также вражеские выстрелы из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия зафиксировали возле Гнутово (район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"). 

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У Водяного, что на Приазовье, противник стрелял из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного незаконные вооруженные формирования применили ручной противотанковый гранатомет.

По данным штаба, боевых потерь среди украинских военных нет. С начала текущих суток, 24 января, режим тишины соблюдается. 

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Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня в течение суток, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения.

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