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На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и пулеметов, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим "тишины" был нарушен возле Авдеевки, Яковлевки, Водяного, Павлополя и Новолуганского

На Донбассе представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", пригороде Авдеевки, противник стрелял из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, по направлению села Яковлевка (Донецкая область) украинские военные обнаружили вражеский БпЛА типа "квадрокоптер", и сбили его после пересечения линии разграничения.

Также возле Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали и возле Павлополя.

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В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Золотого-4, противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского вооруженные формирования использовали стрелковое оружие.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины предоставили врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - заверили в штабе ООС. 

С начала текущих суток, 2 января, на Донбассе режим прекращения огня соблюдается. 

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Напомним, недавно на Донбассе незаконные вооруженные формирования открыли огонь в сторону украинских позиций, в результате чего был ранен военнослужащий ООС. Воина с ранениями доставили в лечебное учреждение. 

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