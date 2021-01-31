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На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и пулеметов

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник использовал беспилотник типа "Крыло", который бойцы Объединенных сил подавили средствами радиоэлектронной борьбы

На Донбассе в течение 31 января представители незаконных вооруженных формирований совершили четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.  

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, возле Водяного противник стрелял в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, для корректировки огня вооруженные формирования использовали беспилотный летательный аппарат типа "крыло". Однако, украинские военные подавили БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

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Также в течение суток вражеские выстрелы из миномета 82-калибра зафиксировали возле Лебединского, а в пригороде Авдеевки стреляли из крупнокалиберного пулемета. 

По данным штаба, боевых потерь среди украинских защитников нет. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Напомним, недавно на Донбассе незаконные вооруженные формирования использовали беспилотный летательный аппарат и сбросили на украинских военнослужащих снаряд, в результате чего двое бойцов получили ранения.

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