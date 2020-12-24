На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов, двое ранены

Раненых бойцов доставили в лечебные учреждения Фото из открытых источников

"Режим тишины" был нарушен возле Водяного, Шумов и Красногоровки

На Донбассе в течение 24 декабря представители незаконных вооруженных формирований совершили пять нарушений режима прекращения огня, применив гранатометы и минометы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Как отмечается, большинство провокаций противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования четыре раза открывали огонь возле украинских позиций из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же направлении, в районе Красногоровки, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Шумов противник стрелял в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военных получил огнестрельное ранение. После оказания медицинской помощи воина также доставили в медицинское учреждение.

По данным штаба ООС, украинские военные ответили на многочисленные обстрелы противника. О потерях или ранениях со стороны незаконных вооруженных формирований не сообщается.

Напомним, недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала следующие шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и заявила о готовности в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата".