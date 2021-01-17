На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

О фактах нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ

На Донбассе 16 января представители незаконных вооруженных формирований совершили четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в утреннем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, вблизи Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Также в районе населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

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По предварительной информации, боевых потерь среди украинских военных нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.

Напомним, в течение января СММ ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 184 нарушений режима прекращения огня. В то же время в Луганской области наблюдалась "тишина".