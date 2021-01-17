На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
О фактах нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ
На Донбассе 16 января представители незаконных вооруженных формирований совершили четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в утреннем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
Кроме этого, вблизи Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Также в районе населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
По предварительной информации, боевых потерь среди украинских военных нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.
Напомним, в течение января СММ ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 184 нарушений режима прекращения огня. В то же время в Луганской области наблюдалась "тишина".