live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

О фактах нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ

На Донбассе 16 января представители незаконных вооруженных формирований совершили четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в утреннем сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

Новости по теме: Местные выборы на Донбассе в марте этого года невозможны, – ЦИК

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Кроме этого, вблизи Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Также в районе населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Новости по теме: Зеленский во время разговора с Меркель отметил отсутствие прогресса по Донбассу

По предварительной информации, боевых потерь среди украинских военных нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая. 

Напомним, в течение января СММ ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 184 нарушений режима прекращения огня. В то же время в Луганской области наблюдалась "тишина". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Из всех политиков только Медведчук вошел в топ-5 самых влиятельных людей Украины во всех рейтингах – и "Корреспондента", и "Фокуса" и т. д., – Зубченко Народный рейтинг: Сайт "Фокус" провел интернет-голосование, определив самых влиятельных украинцев по итогам 2020 года Песков: Владимир Путин регулярно контактирует с Виктором Медведчуком и прекрасно осведомлен о том, что происходит в Украине Медведчук: Зеленский завершил большой путь по созданию на территории Украины помойной ямы и обнищания людей
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу