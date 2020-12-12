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На Донбассе украинских военных обстреляли из гранатометов, двое ранены

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Украинская сторона ответила на атаку противника и открыла огонь

На Донбассе 12 декабря представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции ООС из гранатометов, в результате ранения получили двое украинских военных. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. 

Как отмечается, в течение суток противник трижды нарушил договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, согласно решению Трехсторонней контактной группы. Так, по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

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Кроме этого, незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

В результате вражих выстрелов двое украинских военных получили легкие ранения. По данным штаба, воинам оказали медицинскую помощь и доставили в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. 

В то же время в ответ на атаку противника украинские бойцы открыли ответный огонь. Кроме этого, о нарушении режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями были уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь в сторону позиций ООС из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного и Зайцево и Марьинки. 

 
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