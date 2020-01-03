На Донбассе украинских бойцов обстреляли из крупнокалиберного пулемета и гарнатометів

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Режим тишины был нарушен возле Лебединского, Павлополя и Песок

На Донбассе 2 января представители незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и пулемет. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Пески. Там противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Также возле Павлополя незаконные вооруженные формирования осуществили одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского — еще и из крупнокалиберного пулемета.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

По предварительной информации, жертв и раненых среди украинских защитников нет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

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С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, недавно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в Украине рассматривают введение миротворцев на Донбасс как один из вариантов реализации Минских соглашений.