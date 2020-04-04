На Донбассе украинские военные ликвидировали трех членов НВФ, - штаб ООС

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НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 3 апреля, незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Кроме этого, по данным разведки, накануне военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали трех членом НВФ.

Как отмечается, в течение суток НВФ открывали огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения обстрелов со стороны противника украинские военные использовали дежурные огневые средства.

В частности, вблизи Павлополя по украинским позициям было выпущено 43 мины. Также с направления населенного пункта Каштановые НВФ открывали огонь в сторону Авдеевки, выпустив восемь мин.

Кроме этого, позиции ООС обстреляли вблизи Красногоровки, Камянки, Новотроицкого, Опросного, Новотошкивского (20 артиллерийских снарядов и 26 мин) и Орехово. По опорным пунктам возле Новозвановки НЗФ выпустили 10 мин, а также обстреляли позиции украинских войск возле Луганского.

По данным штаба ООС, 3 апреля и от начала этих суток потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны НВФ не было.

Напомним, накануне, 3 апреля, на Донбассе в результате минирования на частных территориях подорвались трое мирных жителей, двое из них погибли.