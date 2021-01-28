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На Донбассе украинские спецслужбы задержали разведчика "Л/ДНР"

СБУ Фото из открытых источников

Мужчина присоединился к НВФ в 2016 году

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали разведчика незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", который дал показания о причастности РФ к военной агрессии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, в частности к разведподразделению НЗФ, которое принимает участие в боевых действиях близ Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стыла.

Известно, что в настоящее время задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности НЗФ, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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"Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в пророссийских СМИ, как якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения", - отметили в СБУ.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Луганской области по материалам контрразведки Службы безопасности Украины было объявлено о подозрении шестерым участникам незаконных вооруженных формирований, которые причастны к преступлениям против национальной и общественной безопасности. 

 

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