На Донбассе три дня подряд умирали украинские военные, – штаб ООС

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Украинские бойцы ушли из жизни из-за ухудшения состояния здоровья

На Донбассе с начала этой недели умерли трое украинских военнослужащих в результате резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара. На следующий день, 29 июля, ушел из жизни солдат Сергей Вергун. После чего, 30 июля, скончался еще один украинский защитник – солдат Владимир Перекрестов.

"Командование объединенных сил с грустью сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины, которые умерли в результате резкого ухудшения состояния здоровья. По поводу тяжелой утраты, выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – отметили в пресс-центре штаба.

Напомним, 27 июля было начато полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. В те же сутки НВФ трижды обстреливали украинских военных. На следующий день было зафиксировано еще одно нарушение, а 29 июля вооруженные формирования снова открыли огонь.

На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и предупредил, что украинские военные будут "мощно отвечать" на нарушение режима прекращения огня.

Однако, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что в зоне проведения Операции объединенных сил ситуация остается стабильно контролируемой, а единичные случаи не несут системного характера.