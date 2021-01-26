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На Донбассе ранили украинского военного, он в тяжелом состоянии, – ТКГ

На Донбассе ранили украинского военного Фото из открытых источников

Раненому бойцу оказана медицинская помощь

Сегодня, 26 января, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

"Сегодня, 26 января, около 19:00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Попасная получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние тяжелое.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении ТКГ.

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Напомним, вчера, 25 января, в результате обстрела противником украинских позиции в районе н.п. Золотое получил ранение один военнослужащий ВСУ. Пострадавший также находится в тяжелом состоянии.

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