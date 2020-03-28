На Донбассе ранили двух военных, один из них в тяжелом состоянии, - ООС

Со стороны противника также работал снайпер

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В субботу, 28 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия, во время обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение, его состояние здоровья тяжелое.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен еще один военный, его состояние здоровья средней тяжести.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 27 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гранатометов.