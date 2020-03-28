live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе ранили двух военных, один из них в тяжелом состоянии, - ООС

Со стороны противника также работал снайпер

Зеркало недели

В субботу, 28 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, возле населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия, во время обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное пулевое ранение, его состояние здоровья тяжелое.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен еще один военный, его состояние здоровья средней тяжести.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 27 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня из запрещенных Минскими договоренностями минометов и гранатометов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Франции объявили военную операцию В Украину из Франции вернулись более тысячи украинцев, - посол Экс-генпрокурор Рябошапка впервые показал свой скандальный дом во Франции. Видео Первый случай коронавируса обнаружили в Крыму
Loading...

программы канала ZIK

Болезнь свирепствует в Украине. Спецпоезд до Москвы за украинцами | #Новости | 28.03.2020
Инфицированная Скороход. Региональное распространение болезни. Что будет с долларом? | #Новости | 28.03.2020
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу
Горячие споры | Медицина трещит по швам. Где зарабатывать украинцам сейчас? | Ток-шоу