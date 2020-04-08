На Донбассе ранен один украинский военный, - ООС

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ семь раз открыли огонь по украинским защитникам

В течение текущего дня, 8 апреля, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения ООС, а именно:

С началом суток НВФ из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции возле села Павлополь, выпустив с направления оккупированного Набережного 20 мин.

под утро противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по оборонцях Марьинки.

Ближе к полудню применили стрелковое оружие в районе Старогнатовки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НВФ прибегли к четырех обстрелов:

Утром с направления Калиново-Борщеватое выпустили по опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра.

В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, открыли огонь из миномета калибра 82 мм

Со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник дважды обстреляли позиции неподалеку Зайцевого.

Как отмечается, в результате провокационных обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, на днях незаконные вооруженные формирования обстреляли вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области автомобиль журналистов с беспилотника.

Сегодня, 8 апреля, прокуратура начала расследование по факту обстрела.