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На Донбассе ранен один украинский военный, - ООС

Ситуация на Донбассе из открытых источников

НВФ семь раз открыли огонь по украинским защитникам

В течение текущего дня, 8 апреля, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения ООС, а именно:

  • С началом суток НВФ из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции возле села Павлополь, выпустив с направления оккупированного Набережного 20 мин.
  • под утро противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по оборонцях Марьинки.
  • Ближе к полудню применили стрелковое оружие в районе Старогнатовки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НВФ прибегли к четырех обстрелов:

  • Утром с направления Калиново-Борщеватое выпустили по опорным пунктам возле Новоалександровки 17 мин 120-го калибра.
  • В полдень против украинских защитников, которые держат оборону вблизи Орехового, открыли огонь из миномета калибра 82 мм
  • Со станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник дважды обстреляли позиции неподалеку Зайцевого.

Как отмечается, в результате провокационных обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, на днях незаконные вооруженные формирования обстреляли вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области автомобиль журналистов с беспилотника.

Сегодня, 8 апреля, прокуратура начала расследование по факту обстрела. 

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