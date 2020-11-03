live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе противник открыл огонь из гранатометов, ранен военный ООС

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Военный находится в состоянии средней тяжести

На Донбассе 3 ноября представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили режим прекращения огня, в результате один из украинских военных получил ранения. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле поселка Новолуганское Донецкой области, противник трижды выстрелил из автоматического станкового гранатомета.

В результате боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований один украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение. Воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья мужчины оценивается как средней тяжести.

Новости по теме: У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук

Кроме этого, противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета возле села Водяное Донецкой области.

По данным штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными. 

Напомним, накануне, 2 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы возле Старогнатовки и Шумов.  

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

5G: Огромные ожидания и неприятная реальность Проект "Полярный Шелковый путь": Китай покупает у России доступ в Арктику? Китай намерен ввести санкции против компаний США из-за продажи оружия Тайваню Власти КНДР предупреждают жителей об "опасной желтой пыли из Китая"
Loading...

программы канала ZIK

Светлана Крюкова | Ток-шоу
КСУ vs власть. Локдаун в Украине. Новые признания Жвании | Ток-шоу
Конституционный кризис. Новые тарифы на газ. Борьба с коронавирусом | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Гарант Конституции превращается в ее главного нарушителя, - Кацман о ситуации с КСУ