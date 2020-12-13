На Донбассе позиции ООС обстреляли из минометов и гранатометов
Противник нарушил тишину возле Южного и Водяного
На Донбассе 13 декабря представители незаконных вооруженных формирований обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов различных систем. Об этом говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Как отмечается, с начала суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. В частности, вблизи Южного украинских военных обстреляли из минометов 82-го калибра, а у Водяного, что на приморском направлении - из гранатометов различных систем враг.
Кроме этого, обстрелы велись возле Водяного вблизи Донецка. Там незаконные вооруженные формирования применили автоматические станковые гранатометы.
"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.
По предварительной информации, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 и ранили двух бойцов Объединенных сил.