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На Донбассе позиции ООС обстреляли из минометов и гранатометов

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник нарушил тишину возле Южного и Водяного

На Донбассе 13 декабря представители незаконных вооруженных формирований обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов различных систем. Об этом говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Как отмечается, с начала суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. В частности, вблизи Южного украинских военных обстреляли из минометов 82-го калибра, а у Водяного, что на приморском направлении - из гранатометов различных систем враг.

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Кроме этого, обстрелы велись возле Водяного вблизи Донецка. Там незаконные вооруженные формирования применили автоматические станковые гранатометы.   

"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС.

По предварительной информации, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 и ранили двух бойцов Объединенных сил.  

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