На Донбассе позиции ООС обстреляли из артиллерии, один боец ранен, - штаб ООС

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник применил артиллерийские системы 122-го калибра и минометы 120-го калибра

На Донбассе 4 декабря представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили режим прекращения огня, открыв огонь вблизи населенных пунктов Донецкой области. В результате боевых действий был ранен украинский военный. Об этом говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, накануне возле села Водяное противник вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра. Также вблизи поселка Луганское снайпер из состава незаконных вооруженных формирований ранил военного Объединенных сил.

Воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Кроме этого, 5 декабря противник открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Шумы Донецкой области.

"Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали", - заверили в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции контролируемая украинскими военными.

Напомним, недавно на Донбассе представители ОБСЕ обнаружили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который размещен в 5 км от российской границы в ОРДЛО.