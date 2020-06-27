На Донбассе позиции ООС обстреляли из артиллерии и минометов

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Обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

На Донбассе от начала суток, 27 июня, незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции из запрещенного к использованию вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки НВФ вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов.

Кроме этого, противник стрелял по позициям ООС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования применили автоматические станковые гранатометы.

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"На все провокации захватчиков, наши подразделения оказывали оперативный и адекватный ответ из имеющегося штатного вооружения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в пресс-центре ООС.

По предварительной информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил из противотанковых гранатометов и артиллерии. В результате обстрелов украинский военнослужащий получил ранения.