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На Донбассе после начала перемирия ранили гражданского, который с матерью работал на огороде, - ОБСЕ

Радио Свобода

Мужчину ранило шрапнелью в левую руку

В первый день действия "всеобъемлющего перемирия" на Донбассе ранения получил житель Марьинки, который сначала попал под обстрел на собственном огороде, а потом у него взорвался неизвестный предмет. О раненого гражданского сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете.

По словам пострадавшего, днем, 27 июля, он с матерью работал на своем огороде в Марьинке (город, подконтрольное правительству Украины и расположен неподалеку от линии столкновения на Донбассе). Его дом и сад расположен в ста метрах от линии соприкосновения. Мужчина сначала услышал выстрел и звук пролетевшего мимо пули. Он сразу попытался скрыться, а затем произошел взрыв.

Медики Вооруженных сил Украины, которые дислоцировались неподалеку, доставили раненого в больницу города. Там ему оказали первую медицинскую помощь, а затем "каретой" скорой помощи забрали в Курахово, для дальнейшего лечения. Медики рассказали, что мужчину ранило шрапнелью в левую руку.

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Напомним, СММ ОБСЕ также сообщала, что на Донбассе за четыре дня действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 по 30 июля, было зафиксировано 123 нарушения.

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