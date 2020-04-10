На Донбассе погиб военный, еще двое получили ранения, - ООС

НВФ осуществили 21 обстрел украинских позиций

из открытых источников

За прошедшие сутки, 9 апреля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из которых - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, НВФ также открывали огонь по украинским опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны НВФ.

По защитникам Павлополя противник выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм – четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции возле Красногоровки и Новомихайловки НВФ трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а возле села Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Богдановки противник применил против украинских военных стрелковое оружие.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали огонь в сторону украинских военных.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял опорные пункты вблизи Орехового.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксирован возле населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках противник выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского НВФ дважды обстреляли позиции ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.

Как отмечается, в результате обстрелов противника вчера погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Напомним, на днях незаконные вооруженные формирования обстреляли вблизи населенного пункта Красногоровка Донецкой области автомобиль журналистов из беспилотника. Прокуратура начала расследование по факту обстрела.