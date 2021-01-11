На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, - ТКГ

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Бойца не стало в результате обстрела со стороны НВФ

Сегодня, 11 января, на Донбассе, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Тelegram.

"Сегодня 11 января 2021 года, около 15:30 в районе населенного пункта Пески, в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - возле Авдеевки и Водяного. Среди украинских защитников боевых потерь не было.