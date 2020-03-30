На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, - ООС

Военнослужащий погиб от пули снайпера

Снайпер. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 30 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, вследствие чего погиб военнослужащий из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, на одной из позиций в Донецкой области от снайперского огня погиб украинский военный.

Кроме этого, в Луганской области во время обстрела противника из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский военный.

Как отмечается, его эвакуационной техникой доставили в военно-медицинское учреждения и оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительний.

Напомним, правительство Украины будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.