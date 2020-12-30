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На Донбассе погиб украинский военный

Фото из открытых источников

У бойца остались родители, братья и сестра

Во вторник, 29 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил скончался 22-летний военный Вадим Ефременюк. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г. р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Сейчас обстоятельства его смерти уточняются", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военнослужащий проживал в г. Виннице. Боец не был женат, у него остались родители, двое братьев и сестра. Дата и место захоронения уточняется.

По информации РБК-Украина, в штабе ООС отказались комментировать информацию о гибели военного.

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Напомним, за прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано СЕМЬ нарушений режима прекращения огня.

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