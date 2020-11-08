На Донбассе погиб 20-летний десантник: В ТКГ назвали предварительную причину смерти

Олег Свинарик Максим Козицкий/Facebook

В Трехсторонней контактной группе не исключают, что это мог быть случай самоубийства

В субботу, 7 ноября, в Луганской области погиб 20-летний десантник Олег Свинарик. Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации (ОДА) Максим Козицкий.

Как отмечается, парень родом из села Арламовская Воля Мостиского района. В августе 2019 года он добровольно изъявил желание нести службу по контракту. После чего Олег Свинарик был направлен на службу в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду.

После смерти у парня останься родители и два брата.

Позже украинская делегация в Трехсторонней контактно группе назвала предварительную причину смерти парня.

"По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство. От места гибели до линии разграничения около 65 км", - отметили в ТКГ.

Сейчас идет следствие.

Напомним, вчера, 7 ноября, на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований открыли огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутове.