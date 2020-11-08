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На Донбассе погиб 20-летний десантник: В ТКГ назвали предварительную причину смерти

Олег Свинарик Максим Козицкий/Facebook

В Трехсторонней контактной группе не исключают, что это мог быть случай самоубийства

В субботу, 7 ноября, в Луганской области погиб 20-летний десантник Олег Свинарик. Об этом сообщил  председатель Львовской областной государственной администрации (ОДА) Максим Козицкий.

Как отмечается, парень родом из села Арламовская Воля Мостиского района. В августе 2019 года он добровольно изъявил желание нести службу по контракту. После чего Олег Свинарик был направлен на службу в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду. 

После смерти у парня останься родители и два брата.

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Позже украинская делегация в Трехсторонней контактно группе назвала предварительную причину смерти парня. 

"По предварительным данным, причина смерти не боевая, возможно, самоубийство. От места гибели до линии разграничения около 65 км", - отметили в ТКГ. 

Сейчас идет следствие. 

Напомним, вчера, 7 ноября, на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований открыли огонь из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутове. 

 
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