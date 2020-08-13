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На Донбассе подорвались двое украинских военных

Фото из открытых источников

Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы

Двое украинских военных на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве, вследствие отклонения от маршрута следования. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка, обстоятельства трагедии выясняются.

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Напомним, за прошедшие сутки, 12 августа, незаконные вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, противник обстрелял украинских бойцов вблизи Марьинки и Южного из стрелкового оружия, а возле Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела. 

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