На Донбассе подорвались двое украинских военных

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Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы

Двое украинских военных на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве, вследствие отклонения от маршрута следования. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка, обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 августа, незаконные вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В частности, противник обстрелял украинских бойцов вблизи Марьинки и Южного из стрелкового оружия, а возле Железного враг использовал автоматический станковый гранатомет и произвел два выстрела.