На Донбассе от разрыва боеприпаса погиб один военный, еще двое получили осколочные ранения, - ООС

Одним из пострадавших оказался сапер, который выполнял разминирование территории

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С начала текущих суток, 27 июня, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в полночь, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное НВФ применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете противник активизировался и вблизи Авдеевки, где применил артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

По защитникам Гранитного противник применил ПТРК и минометы 82-го калибра, а вблизи Марьинки вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В обеденное время в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", НВФ осуществили обстрел и на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

Как отмечается, вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадало два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, другой доставлен в лечебное учреждение, ему оказали надлежащую медицинскую помощь.

Кроме этого, неподалеку от населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, недавно на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" производства РФ, с помощью которой незаконные вооруженные формирования осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил.