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На Донбассе один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Обстрел произошел неподалеку Причепиловки Луганской области

Сегодня, 6 сентября, незаконные вооруженные формирования во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, в результате чего есть жертва. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.
 
"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение не совместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
 
В ответ на обстрел, подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
 
 
Напомним, сегодня, 6 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования нарушили перемирие. Они из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки Донецкой области. В результате обстрела ранения получил один украинский военный, его эвакуировали в медицинское учреждение.
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