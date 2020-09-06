На Донбассе один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Обстрел произошел неподалеку Причепиловки Луганской области

Сегодня, 6 сентября, незаконные вооруженные формирования во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня , в результате чего есть жертва. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил Согласно сообщению, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области.

"К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение не совместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.