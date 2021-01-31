На Донбассе ОБСЕ зафиксировала гаубицы, минометы и танки за линиями отвода

ОБСЕ обнаружила тяжелое вооружение за линиям отвода Фото из открытых источников

Это является грубым нарушением Минских договоренностей и классифицируется как присутствие военного типа в зоне безопасности

На Донбассе незаконные вооруженные формирования разместили за определенным линиям отвода тяжелое вооружение, что является грубым нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

В частности, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал три гаубицы 2С1 "Гвоздика" 122мм, пНа Донбасі незаконні збройні формування розмістили за визначеними лініями відведення важке озброєнняять минометов 120 мм и 14 танков Т-72.

Новости по теме: Председатель ОБСЕ предостерегла Украину от возвращения Донбасса по примеру Нагорного Карабаха

"Вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода. Вместе с тем, на вышеупомянутом полигоне также зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что выше указанные нарушения демонстрируют пренебрежительную позицию представителей незаконных вооруженных формирований к нормам и правам международных договоренностей.

Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на территории Донбасса зафиксировала 474 нарушений режима прекращения огня в течение суток.