На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 91 нарушение "режима тишины" за выходные

ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство обстрелов зарегистрированы в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение выходных, с 15 по 17 января, зафиксировала на Донбассе 91 нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете наблюдателей за 18 января.

Как отмечается, СММ зафиксировала 83 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 8 нарушений в Луганской области.

СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Кроме того, миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода с обеих сторон линии столкновения.

СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения ремонта и технического обслуживания, а также обеспечения функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Миссия продолжила наблюдать за ситуацией, в которой оказалось гражданское население, в частности на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах незаконных вооруженных формирований в Луганской области.

СММ констатировала спокойную ситуацию на юге и юго-востоке Херсонской области.

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Напомним, за предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ сообщала о 184 нарушениях "режима тишины" на Донбассе.

К слову, ранее представители незаконных вооруженных формирований заявили, что передадут на подконтрольную украинской власти территорию группу удерживаемых лиц на Крещение, 19 января. Количество лиц, которых могут отпустить, не называлось.