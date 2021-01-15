На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 49 нарушений перемирия в течение суток

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Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области

На Донбассе в течение четверга, 14 января, СММ ОБСЕ зафиксировала 49 нарушений "режима тишины". Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Так, в Луганской области не было выявлено нарушений.

"Вблизи подконтрольного правительству Бердянского и неподконтрольной правительству Васильевки в Донецкой области открыли огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении двух беспилотных летательных аппаратов СММ малого радиуса действия", - говорится в сообщении.

Наблюдатели слышали семь нарушений "режима тишины" возле Донецкой фильтровальной станции в то время, когда автобус с сотрудниками следовал к станции.

Сообщают, что СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Также известно, что боевики продолжают ограничивать передвижение миссии.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе члены незаконных вооруженных формирований возобновили интенсивную подготовку в соединениях и частях, а также используют в качестве учебных целей позиции украинских военных.