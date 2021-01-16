На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 184 нарушения "режима тишины" в течение суток

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Все нарушения зарегистрировали в Донецкой области

На Донбассе в течение суток 15 января СММ ОБСЕ зафиксировала 184 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что все нарушения наблюдатели зафиксировали в Донецкой области. За предыдущий отчетный период там зарегистрировали 49 нарушений перемирия. В то же время в Луганской области наблюдалась тишина.

При этом в неподконтрольном украинской власти Буденновском районе Донецка из стрелкового оружия открывали огонь в направлении беспилотника ОБСЕ. Миссия осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Также СММ продолжила наблюдать за ситуацией, в которой оказалось гражданское население. Речь идет о четырех КПВВ и трех блокпостах незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Однако наблюдатели ОБСЕ и в дальнейшем сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Напомним, представители незаконных вооруженных формирований заявили, что передадут на подконтрольную украинской власти территорию группу удерживаемых лиц накануне Крещения, 19 января. Количество лиц, которых могут отпустить, не называется.