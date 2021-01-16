live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 184 нарушения "режима тишины" в течение суток

Фото с открытых источников

Все нарушения зарегистрировали в Донецкой области

На Донбассе в течение суток 15 января СММ ОБСЕ зафиксировала 184 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что все нарушения наблюдатели зафиксировали в Донецкой области. За предыдущий отчетный период там зарегистрировали 49 нарушений перемирия. В то же время в Луганской области наблюдалась тишина.

При этом в неподконтрольном украинской власти Буденновском районе Донецка из стрелкового оружия открывали огонь в направлении беспилотника ОБСЕ. Миссия осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Также СММ продолжила наблюдать за ситуацией, в которой оказалось гражданское население. Речь идет о четырех КПВВ и трех блокпостах незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Однако наблюдатели ОБСЕ и в дальнейшем сталкивались с ограничениями свободы передвижения.

Новости по теме: Местные выборы на Донбассе в марте этого года невозможны, – ЦИК

Напомним, представители незаконных вооруженных формирований заявили, что передадут на подконтрольную украинской власти территорию группу удерживаемых лиц накануне Крещения, 19 января. Количество лиц, которых могут отпустить, не называется.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Тарифы на газ изменены: Платежки ЖКХ уменьшатся на 500-700 грн? В Раде хотят поручить правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения Правительство вернет льготы на электроэнергию за расположение в зоне 30 километров от АЭС Тарифный коллапс: Верещук рассказала, о чем говорили "слуги народа" на совещании с Витренко и Шмигалем
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу