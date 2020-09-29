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На Донбассе обнаружили очередной схрон боеприпасов

Арсенал нашли военнослужащие вблизи поселка Мангуш

В Донецкой области военные обнаружили очередной схрон боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В частности, арсенал нашли военнослужащие вблизи поселка Мангуш в лесополосе, на территории заброшенного полуразрушенного здания. Во время обысков было изъято 310 бронебойных и осколочно-фугасных зажигательных трассирующих снарядов, мину, более 5000 патронов различного калибра и еще четыре упакованные цинки с патронами.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". 

Сейчас следователи ищут владельца арсенала.

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Напомним, в начале сентября Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области схрон с гранатометами и артиллерийскими снарядами. Арсенал был размещен в подземном тайнике недалеко от жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района.

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