На Донбассе обезвредили схрон со взрывчаткой, оборудованный так называемым "МГБ ДНР"

НВФ обустроили арсенал в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружила и ликвидировали в Донецкой области схрон со взрывчаткой, оборудованный так называемым "МГБ ДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, НВФ обустроили арсенал в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне.

"Его (арсенал - ред.) оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем бывшем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - говорится в сообщении.

Во время обысков следователи изъяли более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатометы, противотанковая мина ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД 5, 16 ручных противопехотных оборонительных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу, проводятся следственные действия.

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