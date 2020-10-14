На Донбассе НВФ вели огонь возле Водяного, — штаб ООС

На Донбассе 14 октября НВФ стреляли возле Водяного Фото из открытых источников

Украинские военные оружие в ответ не применяли

На Донбассе 14 октября представители незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня вблизи одного из населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Так, неподалеку Водяного противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники ответный огонь не открывали", — пояснили в штабе ООС.

По предварительной информации, на Донбассе с начала суток боевых потерь или ранений зафиксировано не было.

Кроме этого, 14 октября в районе проведения операции саперы ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

В то же время с начала суток был отремонтирован один дом, а на 9 объектах работы продолжаются.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины, соблюдая договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы, непоколебимо выполняют задачи по назначению", — отметили в штабе ООС.

Новости по теме: Зеленский надеется заключить соглашение с Путиным и вернуть Донбасс и Крым

Напомним, накануне, 13 октября, на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили перемирие, применив гранатометы и стрелковое оружие.