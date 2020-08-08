На Донбассе НВФ трижды нарушили "тишину"

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Противник открывал огонь из гранатометов возле двух населенных пунктов

За прошедшие сутки, 7 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня, применяя при этом гранатометы. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, неприцельные выстрелы противник совершил из стрелкового оружия вблизи Новолуганского. Кроме этого, открывали огонь из гранатометов вблизи Шумов и Травневого.

"Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - добавили в пресс-центре штаба.

Кроме этого, еще два нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований заметили вблизи неподконтрольных правительству Украины населенных пунктов Уживка и Золотое-5. По данным Объединенных сил, на этих участках фронта противник проводил инженерные работы, несмотря на договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

По предварительной информации, пострадавших или погибших за прошедшие сутки обнаружено не было. От начала 8 августа на участках ответственности ООС со стороны НВФ обстрелов не зафиксировано.

Напомним, накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.