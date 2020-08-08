live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе НВФ трижды нарушили "тишину"

Фото из открытых источников

Противник открывал огонь из гранатометов возле двух населенных пунктов

За прошедшие сутки, 7 августа, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня, применяя при этом гранатометы. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС

Так, неприцельные выстрелы противник совершил из стрелкового оружия вблизи Новолуганского. Кроме этого, открывали огонь из гранатометов вблизи Шумов и Травневого. 

"Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", - добавили в пресс-центре штаба. 

Кроме этого, еще два нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований заметили вблизи неподконтрольных правительству Украины населенных пунктов Уживка и Золотое-5. По данным Объединенных сил, на этих участках фронта противник проводил инженерные работы, несмотря на договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). 

Новости по теме: На Донбассе одиннадцать суток подряд нет погибших и раненых, – штаб ООС

По предварительной информации, пострадавших или погибших за прошедшие сутки обнаружено не было. От начала 8 августа на участках ответственности ООС со стороны НВФ обстрелов не зафиксировано. 

Напомним, накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Анатолий Шарий в эфире телеканала ZIK | 03.08.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Попытка рейдерского захвата канала
Зарплаты в наблюдательных советах. Карантинные выборы. Декларации полицейских | Ток-шоу