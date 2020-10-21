На Донбассе НВФ трижды нарушили режим тишины, - ООС

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Вдоль линии разграничения задокументирован пролет БПЛА типа " Орлан"

С начала текущих суток, 21 октября, на Донбассе на участках ответственности украинских подразделений незаконные вооруженные формирования трижды нарушили достигнутые договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вблизи Авдеевки, где НВФ открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Кроме того, задокументирован пролет БПЛА типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Также, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 13 гектаров территории и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

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Напомним, ранее первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса не будет происходить сразу после возвращения.