На Донбассе НВФ трижды нарушили перемирие, военные стреляли в ответ, - штаб ООС

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник открыл огонь со стрелкового оружия и применил БпЛА

На Донбассе 27 декабря представители незаконных вооруженных формирований совершили три нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Марьинки, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Также вражеская огневая активность была замечена возле Авдеевки. Там незаконные вооруженные формирования для корректировки огня из гранатометов различных систем применили беспилотники.

"Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БпЛА после пересечения линии разграничения. На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ", - отметили в штабе ООС.

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По предварительной информации, среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. В Объединенных силах подчеркнули, что украинские защитники находятся начеку к вероятным коварным и провокационным действиям врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы предоставить адекватный ответ.

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Напомним, вчера на Донбассе незаконные вооруженные формирования открыли огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Березовое.