На Донбассе НВФ стреляли из гранатометов возле Водяного и Шумов

Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет

На Донбассе 4 октября представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, вблизи Авдеевки противник применил стрелковое оружие. Тогда как неподалеку Водяного НВФ стреляли из автоматического станкового гранатомета, а у Шумов - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

С начала этих суток боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не зафиксировано.

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По данным штаба, украинские бойцы огонь в ответ на провокационные выстрелы противника не открывали.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию нашей обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вблизи населенных пунктов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.