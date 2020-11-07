На Донбассе НВФ стреляли из гранатометов возле Авдеевки, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил было

На Донбассе 6 ноября представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, за прошедшие сутки вблизи Авдеевки противник применил стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Кроме этого, режим тишины был нарушен недалеко от населенного пункта Новолуганское. Там члены незаконных вооруженных формирований открыли огонь из стрелкового оружия.

По данным штаба, вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Заметим, с начала 7 ноября нарушений режима прекращения огня на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса могут состояться весной благодаря предложенному украинской стороной в ТКГ "Плану действий по Донбассу".