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На Донбассе НВФ стреляли из гранатометов и запускали беспилотники

На Донбассе НВФ четыре раза нарушили режим тишины Фото из открытых источников

Противник произвел несколько выстрелов возле Водяного и Авдеевки

На Донбассе 17 октября представители незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и беспилотники. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС). 

Так, утром противник совершил несколько неприцельных выстрелов из станкового автоматического гранатомета вблизи Водяного. Кроме этого, в полдень представители НВФ открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. По предварительной информации, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме этого, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино были задокументированы пролеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.

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"Беспилотные летательные аппараты врага были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - добавили в пресс-центре штаба ООС. 

В целом ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. 

Напомним, накануне, 16 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращение огня и открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. 

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