На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета возле Зайцево, - штаб ООС
Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим
На Донбассе представители незаконных вооруженных группировок один раз нарушили перемирие, открыв огонь из запрещенного вооружения. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Так, с начала суток в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Однако, в штабе заверили, что выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим.
О пострадавших или погибших в Объединенных силах не сообщили.
Кроме этого, на участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС Украины разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Находясь в готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника, украинские воины соблюдают режим прекращения огня", - заверили в штабе ООС.
Напомним, в пятницу, 30 октября, во время срочного заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе из-за нарушения перемирия на Донбассе стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.