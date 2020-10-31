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На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета возле Зайцево, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим

На Донбассе представители незаконных вооруженных группировок один раз нарушили перемирие, открыв огонь из запрещенного вооружения. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, с начала суток в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Однако, в штабе заверили, что выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим. 

О пострадавших или погибших в Объединенных силах не сообщили.  

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Кроме этого, на участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС Украины разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Находясь в готовности адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника, украинские воины соблюдают режим прекращения огня", - заверили в штабе ООС. 

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Напомним, в пятницу, 30 октября, во время срочного заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе из-за нарушения перемирия на Донбассе стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня. 

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