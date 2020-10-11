На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета возле Водяного, - штаб ООС
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не зафиксировано
На Донбассе в течение 10 октября представители незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня, применив подствольный гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Как отмечается, вблизи населенного пункта Водяное противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. По данным штаба, вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов за прошедшие сутки не зафиксировано.
Также в Объединенных силах сообщили, что он начала суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Напомним, перед этим представители незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня, осуществив провокационные выстрелы из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы.