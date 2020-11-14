На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета возле Водяного
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет
На Донбассе 14 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Так, в течение суток противник в районе населенного пункта Водяное открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.
По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Также в этот день в прифронтовом районе было разминировано более 14 гектаров территории и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предметах.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.
"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.
Напомним, за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили пять нарушений режима прекращения огня вблизи Каменки, Водяного, Марьинки и Шумов.