На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета возле Водяного

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

На Донбассе 14 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, в течение суток противник в районе населенного пункта Водяное открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также в этот день в прифронтовом районе было разминировано более 14 гектаров территории и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предметах.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили пять нарушений режима прекращения огня вблизи Каменки, Водяного, Марьинки и Шумов.





