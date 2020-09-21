На Донбассе НВФ снова нарушили перемирие: Стреляли возле Водяного и Марьинки

На Донбассе НВФ трижды нарушили режим тишины Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений в течение суток не зафиксировано

На Донбассе с начала этих суток, 21 сентября, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) трижды нарушили перемирие, открыв огонь в сторону украинских позиций возле Марьинки и Водяного. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, вблизи Марьинки противник провоцировал украинских военных выстрелами из стрелкового оружия. После чего НВФ произвели три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Кроме этого, неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Объединенных сил был зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

По данным штаба, украинские бойцы ответный огонь не открывали. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов нет.

К слову, также в течение суток военные ООС отремонтировали 3 дома, поврежденные в результате обстрелов. В то же время были разминированы почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 14 найденных взрывоопасных предметов.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию", - отметили в штабе ООС.

Напомним, недавно на Донбассе НВФ открыли огонь вблизи населенного пункта Пески в результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу.