На Донбассе НВФ ранили семерых украинских военных

Раненые военные на Донбассе Минобороны

Всех раненых оперативно доставили в медицинское учреждение

На Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований получили ранения семеро украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, сегодня, 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения.

Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Всех пострадавших эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали надлежащую помощь врачей.

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Напомним, накануне, 13 июля, НВФ дали подтверждение "режима тишины" с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который незадолго до этого подорвался на взрывном устройстве. Однако, противник открыл шквальный огонь, в результате чего погиб военный медик.